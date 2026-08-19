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Herido grave un motorista de 20 años en Burlada tras chocar contra un semáforo

El siniestro ha ocurrido este martes en la intersección de Bizkarmendia y Ezkababide; el joven ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y la Policía Foral está investigando las causas.
Foto: Policía Foral
Euskaraz irakurri: 20 urteko motorzale bat larri zauritu da Burlatan semaforo baten aurka talka eginda
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EITB

Última actualización

Un motorista de 20 años ha resultado herido de gravedad tras chocar contra un semáforo esta pasada noche en Burlada. El joven permanece ingresado con pronóstico grave en el Hospital Universitario de Navarra tras sufrir un fuerte traumatismo craneoencefálico provocado por el impacto.

El siniestro ocurrió este martes en la intersección de las calles Bizkarmendia y Ezkababide. Por causas que la Policía Foral ya investiga, el conductor perdió el control de su ciclomotor, se salió de la calzada y colisionó violentamente contra la estructura del semáforo.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó un amplio dispositivo de emergencias integrado por patrullas de la Policía Foral, la Policía Local de Burlada, dotaciones de bomberos y servicios asistenciales del 112, quienes estabilizaron al herido antes de su traslado urgente al centro hospitalario. 

La Policía Foral se hace cargo de la instrucción de las diligencias para esclarecer las causas exactas del accidente.

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