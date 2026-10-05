Arranca en la CAV la campaña de vacunación contra la gripe

La población vulnerable de la CAV ha empezado ya a recibir la vacuna contra la gripe en sus respectivos centros de salud. Mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, menores de 5 años, embarazadas y personal sanitario sobre todo. Osakidetza ha distribuido ya 100 000 citas para los próximos días. Además, por primera vez se instalarán vacunódromos en los tres territorios de la CAV a los que se podrá acudir sin pedir cita previa.