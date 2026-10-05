Campaña de vacunación
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Arranca en la CAV la campaña de vacunación contra la gripe

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GRAFCAV351. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 05/10/2026.- Inicio este lunes de la campaña de vacunación contra la gripe en Euskadi. Osakidetza ha comprado 800.000 dosis de la vacuna de la gripe que ya ha empezado a administrar entre personas de colectivos de riesgo, tras haber detectado la semana pasada una incidencia elevada de la enfermedad entre bebés menores de un año. EFE/Juan Herrero.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gripearen aurkako txertaketa kanpaina hasi da EAEn

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La población vulnerable de la CAV ha empezado ya a recibir la vacuna contra la gripe en sus respectivos centros de salud. Mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, menores de 5 años, embarazadas y personal sanitario sobre todo. Osakidetza ha distribuido ya 100 000 citas para los próximos días. Además, por primera vez se instalarán vacunódromos en los tres territorios de la CAV a los que se podrá acudir sin pedir cita previa.

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