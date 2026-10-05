Txertaketa-kanpaina
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Abian da EAEn gripearen aurkako txertaketa kanpaina

Iragarkia
GRAFCAV351. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 05/10/2026.- Inicio este lunes de la campaña de vacunación contra la gripe en Euskadi. Osakidetza ha comprado 800.000 dosis de la vacuna de la gripe que ya ha empezado a administrar entre personas de colectivos de riesgo, tras haber detectado la semana pasada una incidencia elevada de la enfermedad entre bebés menores de un año. EFE/Juan Herrero.
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Gaur hasi dira herritar zaurgarrienak gripearen txertoa jasotzen, beren osasun zentroan. 60 urtetik gorakoak, gaixotasun kronikoa dutenak, haur txikiak, haurdun dauden emakumeak eta osasun langileak, besteak beste. Dagoeneko Osakidetzak 100 mila zita baino gehiago eman ditu datozen egunetarako. Gainera, aurten aurrenekoz “txertoguneak” jarriko dira EAEko hiru hiriburuetan, txandarik eskatu beharrik izan gabe txertatzeko.

Txertoak Gripea Osakidetza Euskal Autonomia Erkidegoa Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizartea

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