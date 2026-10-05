Pedrosa reitera su "autocrítica" y asunción de "responsabilidades" ante los malos resultados del informe PISA

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha vuelto a asumir este lunes, en una comparecencia en el Parlamento Vasco, la necesidad de hacer "autocrítica" y de asumir "responsabilidades" por los malos resultados de los alumnos de Euskadi en el último Informe PISA.



Pedrosa ha comparecido este lunes ante la Comisión de Educación del Parlamento Vasco, a petición de la oposición, para ofrecer explicaciones sobre los resultados de este informe y de la última evaluación diagnóstica elaborada por su departamento.



La consejera ha subrayado que "desde el primer minuto", reconoció que los datos de PISA eran "malos" y que desde el departamento "se asumió la responsabilidad" por ello. De esa forma, ha reiterado que asume la necesidad de hacer "autocrítica" y de actuar con "autoexigencia".



En la misma línea que ha mantenido en las últimas semanas, ha afirmado que su departamento ha trasladado a los centros la necesidad de aplicar medidas para revertir la situación, si bien ha manifestado que es necesario esperar un cierto "tiempo" para observar los resultados de esas modificaciones.



Pedrosa ha realizado algunas precisiones o matizaciones sobre algunas de las medidas ya anunciadas, como el establecimiento de un mínimo de horas de lectura semanales.