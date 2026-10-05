Sánchez adelanta las elecciones al 29 de noviembre

Finalmente ha llegado la noticia más esperada: el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que adelanta las elecciones al 29 de noviembre.

Lo ha hecho en una comparecencia de última hora desde La Moncloa, menos de 72 horas despúes de que el Congreso tumbara los decretos de la vivienda.

Sánchez ha anunciado que ya ha informado de la convocatoria al Jefe del Estado, el rey Felipe VI, y que ha llamado un Consejo de Ministros Extraordinario para disolver las cortes y llamar elecciones para el 29 de noviembre.

El presidente español, reivindicar su legado por el trabajo realizado desde 2018, ha admitido que no ha sido fácil gobernar con "la peor oposición" que ha habido en España, y con partidos que "confunden absurdamente pactar con traicionar y bloquear con vencer".

"A pesar de todas las dificultades, España no ha dejado de trabajar y avanzar durante estos años", ha destacado, y añadido que "España se ha convertido en la economía que más crece y más empleo crea en la UE".