Adelanto electoral
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Sánchez adelanta las elecciones al 29 de noviembre

El presidente del Gobierno de España pone fin a legislatura tras el rechazo del Congreso a las medidas para hacer frente a la crisis de vivienda, y ha llamado a la ciudadanía a elegir si se suman a la "ola ultraderechista" o a la "España de la justicia social".

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Pedro Sánchez. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: Sanchezek azaroaren 29ra aurreratu ditu hauteskundeak, etxebizitzari buruzko dekretuek porrot egin ostean

Última actualización

Finalmente ha llegado la noticia más esperada: el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que adelanta las elecciones al 29 de noviembre.

Lo ha hecho en una comparecencia de última hora desde La Moncloa, menos de 72 horas despúes de que el Congreso tumbara los decretos de la vivienda.

Sánchez ha anunciado que ya ha informado de la convocatoria al Jefe del Estado, el rey Felipe VI, y que ha llamado un Consejo de Ministros Extraordinario para disolver las cortes y llamar elecciones para el 29 de noviembre.

El presidente español, reivindicar su legado por el trabajo realizado desde 2018, ha admitido que no ha sido fácil gobernar con "la peor oposición" que ha habido en España, y con partidos que "confunden absurdamente pactar con traicionar y bloquear con vencer".

"A pesar de todas las dificultades, España no ha dejado de trabajar y avanzar durante estos años", ha destacado, y añadido que "España se ha convertido en la economía que más crece y más empleo crea en la UE". 

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También ha recordado que "los niveles de desigualdad han caído al mínimo" y que "cuando otros callaban" ellos "denunciaban a genocidas".

En ese camino, ha agradecido el apoyo de las otras fuerzas parlamentarias que han permitido su gobierno.

Sin embargo, ha admitido también "errores", y que no han conseguido "todo lo que nos habíamos propuesto".

Para finalizar, ha llamado a la ciudadanía a que elija "qué futuro queréis para vosotros y vuestro país", ante "una época muy compleja, de mucha tensión": "Tenéis que decidir si os sumáis a la ola ultraderechista o queréis que la España de la justicia social, si queréis que España retroceda o siga avanzando". En definitiva, ha preguntado a la ciudadanía si quieren estar "en el lado correcto de la historia".

Reacciones

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Reacciones de los partidos políticos ante el adelanto electoral

El presidente del Gobierno de España, ante el rechazo del Congreso a los decretos de vivienda, ha decidido disolver las Cortes Generales y llamar a la ciudadanía a las urnas.
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Reacciones de los partidos políticos ante el adelanto electoral
05/10/2026 - 07:32
Pedro Sánchez ha decidido convocar elecciones generales para el próximo 29 de noviembre
Tras el varapalo a los decretos de vivienda del Gobierno en el Congreso de los Diputados, el presidente ha decidido terminar antes la legislatura
Sánchez ha informado al rey y ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para disolver el Parlamento
Pedro Sánchez Elecciones Generales Psoe España Gobierno de España Política

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