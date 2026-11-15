Homenaje a los 94 asesinados en el Perdón en el 90 aniversario de su fusilamiento

Familiares y miembros de asociaciones memorialistas han recordado como cada año a los 94 asesinados y enterrados en la sierra del Perdón durante el 36.

En el 90 aniversario de los asesinatos, decenas de personas se han reunido en el memorial situado sobre la fosa común del Perdón para homenajear a los fallecidos y reivindicar su memoria.

Rodeados de banderas de Navarra, ikurriñas y banderas republicanas, el homenaje ha contado con el sonido de la txalaparta, poesía, música y ha finalizado con una ofrenda floral.

Las familias han denunciado la "impunidad" de los responsables de la barbarie y han reivindicado "la memoria y la verdad".

Las víctimas del Perdón procedían de diferentes localidades navarras como Pamplona, Olite, Lodosa, Mendavia, Pitillas, etc. y varios representantes institucionales han participado en el homenaje de hoy. En ellos, el alcalde de Pitillas, Jose Javier Aierdi, que ha pedido que "no se vuelva a repetir".

Desde la Asociación Memorialista Fosas del Perdón han advertido de que "las ideas fascistas siguen vigentes, como hace 90 años" y han denunciado que "los de ahora son herederos de los fascistas de entonces".

Asimismo, el presidente de la asociación, Carlos Urra, ha dado a conocer que cuentan con el visto bueno del Gobierno de Navarra para crear un nuevo espacio, el bosque de la memoria, en Etxauri.

César Layana, director del instituto Navarro de la Memoria, por su parte, ha reafirmado su compromiso para seguir trabajando por la memoria.