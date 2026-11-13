Será noticia: primer día de campaña electoral, gran recogida de alimentos en Hegoalde y serie 'AlokaHiru' en Primeran

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 13 de noviembre de 2026:

-Primer día de campaña electoral: este jueves a las 00:00 horas ha arrancado oficialmente la campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre. En este primer día, PNV ofrecerá sus actos de campaña en Amurrio y Bilbao; EH Bildu, en Basauri y Eibar; PSE-EE en Arrasate y Vitoria-Gasteiz; y PP estará en Vitoria-Gasteiz. En Navarra, los socialistas contarán con la visita de Pedro Sánchez.

-Gran recogida de alimentos en Hegoalde: los bancos de alimentos de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Pamplona celebran este viernes y sábado, 13 y 14 de noviembre, su gran recogida anual en los supermercados y grandes superficies de Hegoalde. Los organizadores han detectado que muchas personas viven en habitaciones con acceso muy limitado a las cocinas por lo que este año hacen hincapié en las donaciones de comida cocinada en latas, conservas de pescado, de carne o de legumbres. También se puede donar dinero al pasar por caja en los supermercados.

-Serie 'AlokaHiru' en Primeran: la serie, dirigida por Nitya López y Alba Lozano, y protagonizada por Lorea Intxausti, Izaro Nieto y Nerea Sanz, se estrena en la plataforma Primeran. Garazi, Nerea y Maider, tres amigas que comparten piso en el Casco Viejo de Bilbao, tienen un mes para marcharse: su casero quiere convertir la vivienda en un piso turístico. Entre mentiras, clientes inesperados y situaciones disparatadas, salvar su hogar se convertirá en toda una aventura.