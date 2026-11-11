Bengoetxea y Otadui, proclamadas candidatas del PNV a las elecciones forales por Bizkaia

La Ejecutiva del PNV en Bizkaia ha concluido este miércoles el proceso de elección de las candidaturas para las elecciones forales de mayo de 2027 con la proclamación oficial de la vicelehendakari primera, Ibone Bengoetxea, como candidata a diputada general y la presidenta de las Juntas Generales, Ana Otadui, como aspirante a la reelección.

El PNV de Bizkaia ha celebrado este miércoles una asamblea territorial en la que el presidente del Bizkai Buru Batzar (BBB), Iñigo Ansola, ha ensalzado los "valores de democracia, libertad, diálogo, acuerdo y solidaridad" de ambas candidatas, que "contrastan con el actual contexto de convulsión y de bronca política", según ha informado el partido en una nota.

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística ha trasladado su "compromiso" para poner su experiencia y su capacidad de trabajo al servicio del territorio pues, en sus palabras, "conozco Bizkaia y creo en Bizkaia".

Por su parte, la candidata a la reelección para presidir las Juntas Generales ha recordado que la entidad foral forma parte "de lo que somos, de nuestra historia, de nuestras raíces y de nuestra identidad", al tiempo que ha confirmado que trabajará "desde la cercanía, la escucha, el respeto y la lealtad institucional".

