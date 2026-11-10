DÍA DE LA MEMORIA
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Ofrenda floral en el Parlamento Vasco con motivo del Día de la Memoria

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lore eskaintza egin dute Eusko Legebiltzarrean, Memoriaren Eguna ospatzeko

EITB

Última actualización

El Parlamento Vasco ha conmemorado este martes el Día de la Memoria con una ofrenda floral al que han asistido su presidenta, Bakartxo Tejeria, el lehendakari, Imanol Pradales, y la mayoría de sus consejeros, y parlamentarios de todos los grupos salvo de PP y Vox.

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