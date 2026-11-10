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Será noticia: Día de la Memoria, huelga en Renfe, instalación del acelerador de protones en Donostia y víspera del 11N

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
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Imagen de archivo del Día de la Memoria de 2025. Foto: EFE

EITB

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Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 10 de noviembre de 2026:

-Día de la Memoria: las instituciones vascas celebran hoy distintos actos de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo con motivo del Día de la Memoria. La jornada incluye convocatorias en el Parlamento Vasco, Bilbao y Donostia, además de un acto de Etxerat en Vitoria-Gasteiz para recordar a las víctimas de las políticas de excepción.

-Huelga en Renfe: la huelga de 24 horas convocada para hoy por el sindicato de maquinistas está provocando numerosas cancelaciones en Renfe y en las estaciones de Abando y Donostia-San Sebastián, así como a nivel estatal. Es la primera de las dos jornadas de paro convocadas para esta semana por Semaf (Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios).

-Instalación del acelerador de protones en Donostia: Osakidetza comienza a instalar hoy el ciclotrón de la Unidad de Protonterapia del Hospital Universitario de Donostia, un hito "histórico", según han subrayado desde el Departamento de Salud, que acerca a los pacientes oncológicos "una de las tecnologías más avanzadas del mundo".

-Víspera de la huelga general del 11N: los sindicatos CCOO, UGT, ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde e Hiru llaman a la huelga este miércoles, 11 de noviembre, por el derecho a la vivienda, el fin de la especulación y la subida de los salarios. Según la orden de servicios mínimos decretada por el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, los hospitales de la CAV funcionarán como un festivo y los transportes públicos deberán garantizar el 30 % de los servicios. 

Memoria Histórica Final de ETA Renfe Huelgas Osakidetza Sindicatos Política

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