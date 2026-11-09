Será noticia: negociaciones de los presupuestos vascos, COP31 y nuevo videoclip de Bulego

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 9 de noviembre de 2026:

- Negociaciones de los presupuestos vascos: Noël d’Anjou, consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, comenzará esta mañana la ronda de contactos con los grupos políticos del Parlamento Vasco para negociar los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca de 2027. El consejero se reunirá con Sumar a las 10:00, con el PP a las 11:30 y con EH Bildu a las 13:00.

- COP31: La cumbre del clima de la ONU, COP31, reúne hasta el 20 de noviembre a representantes de cerca de 200 países en Antalya. Euskadi estará representada por el Gobierno Vasco y empresas del sector que presentarán proyectos que ya están en marcha para hacer frente a los efectos del calentamiento global. A diferencia de otras ediciones, la COP31 no tiene como principal objetivo anunciar un gran acuerdo, sino avanzar en la aplicación de los compromisos adquiridos.

- Nuevo videoclip de Bulego: Bulego publicará un nuevo disco titulado AMORE el 12 de enero de 2027. Tras el parón anunciado a finales de 2025, han anunciado publicación de un largo de 15 canciones. Según han explicado, tendremos la oportunidad de escuchar los singles "Zugatik" y "amore" como adelanto. Hoy estrenamos su nuevo videoclip.