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Vox recuerda a Fabio Moreno, asesinato por ETA hace 35 años

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Voxek Fabio Moreno gogoratu du, ETAk hil zuela 35 urte bete direnean
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Voxek Fabio Moreno gogoratu du, ETAk hil zuela 35 urte bete direnean

EITB

Última actualización

El hermano de Fabio, Marco Moreno, que encabeza la lista de Vox por Bizkaia al Congreso, ha denunciado en el acto de hoy que las instituciones siguen menospreciando a su familia, y se ha quejado de que el Ayuntamiento de Erandio no haya sido capaz de llegar a un acuerdo para condenar el atentado.

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