La Guardia Civil deja en libertad a los seis detenidos en la nueva pieza del caso Koldo

La Guardia Civil ha dejado en libertad a las seis personas detenidas este jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) en el marco de la nueva pieza separada del caso Koldo que instruye el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, han explicado próximas a la investigación. La investigación se centra en el presunto pago de mordidas a cambio de adjudicaciones de obras públicas dependientes del Ministerios de Transportes.

Seis personas han sido detenidas esta mañana por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Madrid, Córdoba, Valencia y Sevilla.

En este nuevo despliegue, los agentes de la Guardia Civil se han personado a primera hora en el domicilio de Valencia del exministro, José Luis Ábalos, para recabar información y tomar declaración a actual pareja, Andrea de la Torre, que ha sido detenida. Cabe señalar que Ábalos se encuentre actualmente en prisión cumpliendo una condena de 24 años por la rama principal de la causa (el fraude de las mascarillas).

Otro de los detenidos era Cristian Corvillo, al que el PP señala como chófer de Pedro Sánchez en 2017. La dirección del PSOE de Córdoba ha asegurado Corvillo es un empresario y militante de base y el presidente del Gobierno ha asegurado que los detenidos no tienen "nada que ver" con él.

Corvillo fue juzgado en la parte del caso Koldo que se juzgó en el Tribunal Supremo, pero quien no ha ingresado en prisión al tener suspendida su condena de 4 años y medio por colaborar con la justicia.

Los agentes de la UCO ha acudido también a la sede de Adif (Madrid) y de Grupo Azvi (Sevilla) para dar cumplimiento al requerimiento y entrega de documentación. Esta última compañía está centrada en la construcción de infraestructuras y obras públicas con presencia en el ámbito ferroviario. Ambas han publicado comunicados afirmando que están prestando toda su colaboración para facilitar a los agentes el desarrollo de su labor.

El PSOE exige explicaciones al PP por el supuesto pago a Koldo

La operación ha coincidido con la información publicada este jueves por la Cadena SER, según la cual Koldo García pactó en mayo de 2025 con el jefe de los servicios jurídicos del PP, Alberto Durán, un acuerdo por el cual el partido le garantizaba protección judicial para su familia, el pago de sus abogados y un millón de euros. A cambio, debía aportar testimonios que incriminaran al presidente Pedro Sánchez y a su entorno, “incluso mintiendo”.

El PP ha negado la supuesta oferta económica, y el PSOE ha exigido explicaciones al líder popular, Alberto Núñez Feijóo.