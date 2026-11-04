Zupiria cree que los responsables de policías locales que se forman en Intxaurrondo "tendrán que dar una explicación"

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha sostenido este miércoles que la formación policial tiene como referencia única la academia de Arkaute y que todo lo que se salga de ese marco debe analizarse, tras acudir policías municipales de Gipuzkoa a cursos de tiro en Intxaurrondo.



Zupiria ha señalado en una entrevista en Onda Vasca que el departamento ya tenía información de que esto estaba ocurriendo y ha advertido de que, cuando imparten cursos personas sin los conocimientos adecuados, alguien está entrando en un terreno que no es el suyo.



El consejero ha recordado que la ley de policía de 2012 establece el funcionamiento de este ámbito, que en estos catorce años se ha avanzado en la selección, la formación y el reciclaje conjuntos de ertzainas y policías locales y que "la inmensa mayoría de los ayuntamientos vascos están de acuerdo con ese sistema".



Ha precisado que la invitación a los cursos partió de la Guardia Civil y se dirigió a todas las policías municipales de Gipuzkoa, que "algunos decidieron ir y otros decidieron no participar" y que "de eso tienen que hablar los responsables de esas policías".

Cuestionado si otros municipios puedan estar haciendo lo mismo, ha matizado que "las informaciones que se están publicando se están mezclando cosas diferentes" porque ha habido "alguna jornada con intervención de justicia, fiscalía, asociaciones, tercer sector, etc.

También ha sostenido que esas materias ya están incluidas en la formación básica de Arkaute y que existen cursos de reciclaje, y ha afirmado que por cuestiones políticas, EH Bildu, que gobierna en numerosos municipios vascos, ha querido adoptar otras decisiones y debe asumir sus consecuencias.







