Rufián a Puente: "Ha sido un gran ministro"

Al concluir la comparecencia en la Diputación Permanente y mientras la bancada socialista aplaudía a Puente, Rufián se ha acercado hasta el ministro para saludarle con un gesto afectuoso. En ese momento, según se recoge en la señal de televisión del Congreso de los Diputados, el portavoz de ERC le ha dicho al oído: "Ha sido un gran ministro".