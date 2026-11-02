Puente comparecerá este martes en el Congreso después de aprobar las ayudas para las víctimas

El ministro de Transportes, Óscar Puente, llevará este martes un informe sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo) al Consejo de Ministros, que aprobará un decreto de ayudas para las víctimas, tras lo cual Puente comparecerá por la tarde en el Congreso para dar explicaciones de su gestión en esta tragedia.

El decreto de ayudas que ya tiene listo el Ejecutivo español está basado en el que aprobó tras el accidente del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) y duplica las indemnizaciones del seguro obligatorio de viajeros (SOV), con lo que la compensación automática máxima por fallecido alcanzaría los 216 364,68 euros.

Peticiones de dimisión en el Congreso

Óscar Puente expondrá en la comparecencia de prensa posterior al Consejo de Ministros los extremos de este decreto y el contenido del informe de su departamento sobre el accidente, ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda (Toledo), con el resultado de 69 personas fallecidas y más de 200 heridos de diversa consideración.

Ya por la tarde, el ministro comparecerá a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso (órgano que sustituye al pleno cuando las Cortes están disueltas), para dar cuenta de su gestión en torno a este siniestro.

Seis días después de la tragedia, Puente previsiblemente escuchará en sede parlamentaria las peticiones de dimisión que en declaraciones públicas ya le han hecho todos los grupos políticos, a excepción del PSOE y EH Bildu, que defienden que hay que esperar a las conclusiones de la investigación antes de exigir responsabilidades políticas.

Hasta el momento el ministro ha rechazado dimitir, con el argumento de que su forma de asumir su responsabilidad es "dar la cara", esclarecer lo ocurrido y seguir al mando.

No obstante, tras el accidente, Puente ofreció su cargo al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que consideró que apartarlo sería "injusto" y le trasladó que debía seguir gestionando la situación, según fuentes del Ejecutivo.

Nuevos protocolos

En su comparecencia, el ministro tendrá que explicar tanto la secuencia técnica del accidente como la respuesta del ministerio, Adif y Renfe, incluidos posibles nuevos protocolos de seguridad.