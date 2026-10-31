Aske afirma que no busca "generar altercados" sino denunciar la criminalización de Aratz y Malen

Bilbao se ha blindado esta tarde ante la alerta generada por los distubios del pasado lunes y la coincidencia de varias manifestaciones esta tarde. Una de ellas, la organización Aske, para exigir la puesta en libertad de Aratz y Malen, detenidos el 17 de octubre en Irun, acusados de supuesto delito de terrorismo. Antes de la cita, secundada por cientos de personas, los organizadores han asegurado que, con su convocatoria, no pretenden "generar altercados", sino denunciar "la criminalización" de ambos arrestados.