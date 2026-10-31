MANIFESTACIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Aske afirma que no busca "generar altercados" sino denunciar la criminalización de Aratz y Malen

Publicidad
18:00 - 20:00
Izpiñe Bidaurrazaba, portavoz de Aske.
Euskaraz irakurri: Aske: "Gure helburua ez da istiluak egotea, Aratz eta Malenen kontrako kanpaina mediatikoari aurre egitea baizik"

EITB

Última actualización

Bilbao se ha blindado esta tarde ante la alerta generada por los distubios del pasado lunes y la coincidencia de varias manifestaciones esta tarde. Una de ellas, la organización Aske, para exigir la puesta en libertad de Aratz y Malen, detenidos el 17 de octubre en Irun, acusados de supuesto delito de terrorismo. Antes de la cita, secundada por cientos de personas, los organizadores han asegurado que, con su convocatoria, no pretenden "generar altercados", sino denunciar "la criminalización" de ambos arrestados. 

Bilbao Manifestaciones Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X