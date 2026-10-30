Acuerdo entre el Gobierno Foral de Navarra y EH Bildu para aprobar los presupuestos de 2027

El Gobierno Foral de Navarra, formado por PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, ha llegado a un acuerdo con EH Bildu para aprobar el Proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra de 2027. Al igual que en los últimos años, la izquierda abertzale facilitará la aprobación del proyecto presupuestario votando en contra de enmiendas de otros partidos y permitiendo la aprobación en la votación definitiva.

La firma del acuerdo ha tenido lugar en el Palacio de Navarra y en la misma han participado el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, junto a los tres vicepresidentes del Gobierno, y la portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, acompañada por el parlamentario Adolfo Araiz.

A continuación, el consejero Arasti ha entregado el proyecto de Presupuestos, que está cifrado en 7284,8 millones de euros, al presidente del Parlamento, Unai Hualde.

El acuerdo que han rubricado este viernes recoge que EH Bildu se compromete a votar en contra de las enmiendas a la totalidad que pudieran presentarse por cualquier grupo parlamentario, así como a facilitar la aprobación del Proyecto de Ley en la votación final con su abstención, la misma fórmula que se ha empleado en los últimos siete años.

Laura Aznal, portavoz de EH Bildu en el Parlamento navarro, ha afirmado que “no son los que EH Bildu hubiera elaborado”, pero cree que han “podido mejorar el anteproyecto presentado”.

El proyecto de Presupuestos de 2027 está cifrado en 7284,8 millones de euros. Aumenta un 8,1 % respecto a los de 2026 y destina más de la mitad a temas sociales.

Una vez entregado en el Parlamento Foral y siguiendo los plazos previstos, se espera que el proyecto sea aprobado el 17 de diciembre.