El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este jueves tras visitar el puesto de mando avanzado habilitado por el accidente de tren en Urda (Toledo) que el ministro de Transportes, Óscar Puente, se dedicara ayer a "echar la culpa a un operador de Atocha" y ha dicho que lo ocurrido no se puede despachar con esa "frivolidad".