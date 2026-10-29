El Parlamento Vasco aprueba una enmienda para que los controles sobre la RGI se apliquen "con rigor y garantías"

El Parlamento Vasco ha aprobado una enmienda del PNV y el PSE-EE que reclama que los controles sobre el cumplimiento de los requisitos para el acceso y mantenimiento de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) se apliquen con "rigor", pero también con "proporcionalidad y garantías" para los perceptores de estas ayudas.



El Pleno de la Cámara vasca ha debatido este jueves una proposición no de ley sobre este asunto presentada por EH Bildu, que finalmente ha acordado una enmienda de transacción con Sumar.



La propuesta de ambas formaciones ha sido rechazada al recibir 47 votos en contra (PNV, PSE-EE, PP y Vox) y 28 a favor (los de los propios EH Bildu y Sumar). Esta enmienda instaba al Gobierno Vasco a adoptar "medidas inmediatas" para la supresión de la disposición adicional cuarta de la Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo.



Restricciones

EH Bildu y Sumar entienden que esta disposición introduce "restricciones" en el acceso al Sistema Vasco de Garantía de Ingresos "que pueden agravar la situación de pobreza y exclusión social de las personas más vulnerables, penalizando a quienes carecen de una alternativa habitacional digna y adecuada".



A su vez, la enmienda pedía al Ejecutivo que promoviera "con carácter inmediato", las modificaciones legislativas necesarias para revertir los cambios introducidos en el sistema y que "la falta de un título jurídico valido sobre la vivienda no constituya, por sí misma, un motivo de exclusión del acceso a la Renta de Garantía de Ingresos".



En lugar del texto de ambas formaciones se ha aprobado una enmienda del PNV y el PSE-EE, que ha salido adelante con los 39 votos a favor de estas formaciones y los 36 en contra de la oposición.

