PRESUPUESTOS VASCOS
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Los presupuestos entran en el Parlamento Vasco y se aprobarán el 21 de diciembre

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GRAFCAV1174. VITORIA, 28/10/2026.-El Consejero de Hacienda y Finanzas, Noel D Anjou Olaizola (d) ha entregado esta mañana los presupuestos generales de Euskadi, a la Presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria (i) dentro del Proyecto de Ley de Presupuestos de Euskadi para el año 2027. EFE/Adrián Ruiz-Hierro
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Aurrekontuak Eusko Legebiltzarrean sartu eta abenduaren 21ean onartuko dira

EITB

Última actualización

El proyecto de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma Vasca de 2027 ha entrado este miércoles en el Parlamento Vasco, donde se aprobarán el próximo 21 de diciembre en sesión plenaria.

Presupuestos vascos 2025 Gobierno Vasco Parlamento Vasco Política

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