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Los presupuestos entran en el Parlamento Vasco y se aprobarán el 21 de diciembre
Euskaraz irakurri: Aurrekontuak Eusko Legebiltzarrean sartu eta abenduaren 21ean onartuko dira
El proyecto de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma Vasca de 2027 ha entrado este miércoles en el Parlamento Vasco, donde se aprobarán el próximo 21 de diciembre en sesión plenaria.
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