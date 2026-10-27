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Mikel Irujo y Aitana Duque serán candidatos del PNV en la lista de Geroa Bai al Parlamento de Navarra

Las bases del PNV han avalado proponer al actual consejero de Industria y a la actual teniente de alcalde del Ayuntamiento de Viana. Además, Uxue Barkos repetirá como candidata de la Geroa Bai a la presidencia del Gobierno de Navarra en las elecciones forales de 2027.

Mikel Irujo y Aitana Duque
Euskaraz irakurri: Mikel Irujo eta Aitana Duque EAJren hautagaiak izango dira Nafarroako Parlamenturako Geroa Bairen zerrendan

Agencias | EITB

Última actualización

Las organizaciones municipales del PNV en Navarra han avalado por unanimidad proponer al consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno Foral, Mikel Irujo, como primer candidato a integrar en la candidatura de Geroa Bai, seguido de la actual teniente de alcalde y portavoz de Geroa Bai en el Ayuntamiento de Viana, Aitana Duque. 

Cabe recordar que la actual senadora autonómica, Uxue Barkos, repetirá como candidata de la Geroa Bai a la presidencia del Gobierno de Navarra en las elecciones forales de 2027.  

Mikel Irujo, actual consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, fue asesor en el Parlamento Europeo, donde también fue diputado entre 2007 y 2009. Posteriormente, Irujo ha desempeñado diversas responsabilidades en el Gobierno de Navarra, entre ellas delegado del Gobierno en Bruselas, miembro del Comité de las Regiones de la UE y director general de Acción Exterior. 

Aitana Duque, por su parte, es desde 2023 concejala y teniente de alcalde de Geroa Bai en el Ayuntamiento de Viana. Actualmente, trabaja como secretaria de Gabinete del presidente del Parlamento de Navarra.

Geroa Bai Elecciones Elecciones Navarras Parlamento de Navarra Política

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