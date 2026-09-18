Uxue Barkos volverá a ser la candidata de Geroa Bai a la Presidencia del Gobierno foral

La actual senadora autonómica, Uxue Barkos, repetirá como candidata de la coalición Geroa Bai a la Presidencia del Gobierno de Navarra en las elecciones forales de 2027. La coalición, formada por Geroa Socialverdes, PNV y Atarrabia Taldea, la volverá a encabezar la expresidenta de Navarra entre 2015 y 2019.

Barkos ha sido la única candidata a la Presidencia del Gobierno foral por parte de Geroa Bai desde que la coalición se formó en 2011. Dirigió el Gobierno hasta 2019, fue portavoz de Geroa Bai hasta 2023 y en la presente legislatura fue elegida senadora autonómica.

A través de una nota, Geroa Bai se ha mostrado convencida de que Barkos es "la mejor persona para liderar Navarra ante los retos y desafíos que la Comunidad Foral deberá afrontar en los próximos años, tanto en el ámbito social y económico como en la transformación de los servicios públicos o la transición energética y el desarrollo territorial".