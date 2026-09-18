Uxue Barkos izango da berriro Geroa Bairen Nafarroako presidentegaia
Geroa Sozialberdeak alderdiak, EAJk eta Atarrabia Taldeak osatutako koalizioko zerrendaburu izango da berriro 2015 eta 2019 artean Nafarroako presidente izandakoa eta egun senatari autonomikoa dena.
Uxue Barkos egungo senatari autonomikoa Geroa Bai koalizioaren hautagaia izango da berriro 2027ko foru hauteskundeetan. 2015 eta 2019 artean Nafarroako presidente izan zena Geroa Sozialberdeak alderdiak, EAJk eta Atarrabia Taldeak osatutako koalizioaren buru izango da berriro.
Uxue Barkos izan da Geroa Bairen presidentegai bakarra 2011n koalizioa osatu zutenetik. Nafarroako Gobernua zuzendu zuen 2019ra arte, Geroa Bairen bozeramailea izan zen 2023ra arte eta senatari autonomiko izendatu dute legegintzaldi honetan.
Geroa Baik ohar baten bidez adierazi duenez, Barkos "pertsonarik egokiena da Nafarroa gidatzeko Foru Komunitateak datozen urteetan aurre egin beharko dien erronken aurrean, gizarte eta ekonomia arloan, zerbitzu publikoen eraldaketan, trantsizio energetikoan eta lurralde garapenean".