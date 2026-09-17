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Antxustegik "leialtasuna" eta "diskrezioa" eskatu dizkie EH Bildu eta PSE-EEri, estatus berria "ondo atera dadin"

Iragarkia
joseba diez antxustegi
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Joseba Diez Antxustegi EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak esan duenez, "ezinbestekoa" estatus berria adostea, Euskadik egun mahai gainean dituen erronkeri erantzuteko. "Izan al gaitezke arduratsuak eta negoziatzen ari garen hiru tradizio politikook bete al dezakegu adostu duguna?", galdetu du. 

Eguneko Titularrak EAJ-PNV Eusko Legebiltzarra EAEko Autonomia Estatutua Politika

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