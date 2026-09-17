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Amaia Martinezek Pradalesi aurpegiratu dio Gobernuak "itxurakeriaz eta antzerkikeriaz" diharduela

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Voxen bozeramaileak adierazi du bi urteko agintaldiaren ondoren herritarren bizi-kalitatea ez dela hobetu eta zerbitzu publikoek okerrera egin dutela.

Eusko Legebiltzarra VOX Imanol Pradales Eusko Jaurlaritza Politika

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