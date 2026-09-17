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Sumarrek salatu du Eusko Jaurlaritza «eskuineranzko» norabidea hartzen dabilela migrazioan eta giza eskubideetan

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Sumarren legebiltzarkide Jon Hernandezek Pradalesen Gobernuaren migrazio- eta adingabeen arretako politikak kritikatu ditu, eta ohartarazi du migratzaileak mehatxutzat aurkezteak eskuin muturraren diskurtsoa elikatu egiten duela.

Sumar Eusko Jaurlaritza Eusko Legebiltzarra Imanol Pradales Politika

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