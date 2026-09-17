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De Andres: "Arrakasta ez da autogobernu gehiago izatea, ondo kudeatzea baizik"

Iragarkia
18:00 - 20:00
Javier De Andrés (PP)

EITB

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Euskadiko PPren presidenteak lehendakariari esan dio "denbora gehiegi" daramagula "eraldaketarako promesak eta Jaurlaritzaren kudeaketa arazoetatik arreta desbideratzea helburu duen erretolika subiranista entzuten".

Javier de Andrés Politika Euskadiko Alderdi Popularra

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