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De Andres: "Arrakasta ez da autogobernu gehiago izatea, ondo kudeatzea baizik"
Euskadiko PPren presidenteak lehendakariari esan dio "denbora gehiegi" daramagula "eraldaketarako promesak eta Jaurlaritzaren kudeaketa arazoetatik arreta desbideratzea helburu duen erretolika subiranista entzuten".
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