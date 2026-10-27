BIME Bilbao reúne a cientos de profesionales de la música y ofrece 70 conciertos

BIME celebra su decimocuarta edición desde este martes, 27 de octubre, al próximo día 30. Contará con más de 70 conciertos, así como encuentros profesionales en los que participarán artistas como Alaska, Luz Casal o Pedro Capó junto a diferentes representantes de la industria musical.

Del 27 al 29 de octubre, las salas Kafe Antzokia, Sala BBK, Bilborock, Azkena, Crystal, Dock BBF, La Ribera, Stage Live y Barck Room, programarán más de 70 conciertos breves, donde profesionales de la industria y público general podrán descubrir “algunas de las propuestas musicales más vanguardistas del momento”.

Actuarán en BIME Live, la parte de la programación dedicada a conciertos, Amor Líquido, Ashleys, Axolotes Mexicanos, Bisai, Carlos Sadness, Cervatana, Erik Urano, Efecto Pasillo, Ke Lepo, Kiliki, María Paláe, No Quiero, Sara Zozaya, Silitia y Zahara, entre otras propuestas.

Además, el viernes 30 de octubre, la música en directo se traslada a los escenarios OMODA, situados en el Paseo de Uribitarte junto al Ayuntamiento de Bilbao, que acogerán, desde las 17:00 horas, las actuaciones del trío madrileño 1111, Alcalá Norte, Hija del Nopal, Jimena Amarillo y Sedientos de Cumbia.

Respecto a su dimensión profesional, BIME Pro llevará al palacio Euskalduna ponentes como Alaska, María Arnal, Luz Casal, Ana Mena, Jorge Drexler, Pedro Capó, Walter Kolm, agente que ha acompañado las carreras artísticas de Maluma, Carlos Vives, Prince Royce o Emilia; Alan McGee, fundador del legendario sello independiente Creation Records, conocido por descubrir y fichar a Oasis; el cantante y compositor de reggaetón y trap Justin Quiles, “clave en la escritura de hits para artistas como J Balvin, Maluma o Karol G”; y profesionales como Sat Bisla, “con un destacado papel en el descubrimiento de artistas como Adele, Coldplay, Katy Perry, Muse, Lorde o Sia”, según explican desde la promotora Last Tour, organizadora del evento.