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Arde Bogotá actuará en San Mamés el 12 de junio
La gira “Cómo construir un recuerdo” del grupo murciano llegará al estadio bilbaíno. La venta de entradas general comenzará el 22 de octubre.
Euskaraz irakurri: Arde Bogota San Mamesen arituko da ekainaren 12an
El grupo murciano de pop rock Arde Bogotá actuará en el estadio San Mamés de Bilbao el próximo 12 de junio, sábado. El concierto se enmarca en la gira Cómo construir un recuerdo, que sucede al lanzamiento de su tercer álbum, Manufacturas del Club de la Gente Sola.
La venta general de entradas para el concierto se abrirá el jueves, 22 de octubre, a las 12:00 horas.
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