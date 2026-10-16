Arde Bogotá actuará en San Mamés el 12 de junio

El grupo murciano de pop rock Arde Bogotá actuará en el estadio San Mamés de Bilbao el próximo 12 de junio, sábado. El concierto se enmarca en la gira Cómo construir un recuerdo, que sucede al lanzamiento de su tercer álbum, Manufacturas del Club de la Gente Sola.

La venta general de entradas para el concierto se abrirá el jueves, 22 de octubre, a las 12:00 horas.