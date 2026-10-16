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Arde Bogota taldeak San Mamesen joko du ekainaren 12an
"Cómo construir un recuerdo" Murtziar taldearen bira Bilboko estadiora iritsiko da. Sarrerak urriaren 22an jarriko dituzte salgai.
Arde Bogota Murtziako pop rock taldeak kontzertua eskainiko du ekainaren 12an, Bilbon, San Mames estadioan, Cómo construir un recuerdo biraren baitan.
Kontzerturako sarreren salmenta orokorra urriaren 22an irekiko da, 12:00etan.
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