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Niko Etxart, bost hamarkada baino gehiago euskal rock-and-rolla bizirik mantentzen
73 urte dituela, Altzürüküko musikariak rock-and-rollari leial jarraitzen dio, ile luzea eta botak bere nortasunaren ikur dituela. "Izan gira" bezalako abestiek eta euskal musikagintzari eskainitako 50 urte baino gehiagoko ibilbideak osatzen dute haren jarduna.
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