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Shinovak Bilboko Euskalduna jauregian amaitu du bira berezia, azken kontzertua eskainita
2026ko maiatzean kaleratu zuen "La Tormenta Perfecta" EP-a, lau ataletan banatutako kontakizun musikal gisa sortua. Lan hori aurkezteko, bira berezi bat egin du taldeak, auditorio eta antzokietan eskainitako kontzertuekin. Ostiral honetan eman diote amaiera birari, Bilboko Euskalduna jauregian.
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