The xx, Pixies, The War on Drugs eta alt-J, Bilbao BBK Live 2027ko lehen taldeak
Jaialdiaren XXI. edizioa uztailaren 8, 9 eta 10ean egingo dute Kobetamendin, Jack Johnson, Amelie Lens, Two Door Cinema Club, Bonobo, Teddy Swims eta Viva Suecia artistekin, besteak beste.
Bilbao BBK Livek 2027ko karteleko lehen artistak iragarri ditu: uztailaren 8, 9 eta 10ean Kobetamendin egingo da eta The xx, Pixies, Teddy Swims eta The War on Drugs dira lehen izen handiak.
Besteak beste, Jack Johnson, Amelie Lens presents AURA, Two Door Cinema Club, Bonobo, alt-J, DJ Shadow, ("Endtroducing....." diskoaren 30 urteurrena ospatuko du), eta Viva Suecia, Alcala Norte, Barry B, Fat Dog, Genesis Owusu, Los Bitchos, Sexy Zebras, paris jackson (Michael Jacksonen alaba) eta Sofia Isella izango dira.
Nazioarteko izen nagusien artean aipagarria da The xx, Romy, Oliver Sim eta Jamie xx buru dituen taldearen itzulera, eta Pixies rock alternatiboaren erreferentziazko taldea. Teddy Swimsek Estatuan eskainiko duen emanaldi esklusiboetako bat eskainiko du, The War on Drugsek bezala. Gainera, lehen aldia da Bilboko jaialdian jotzen dutela.
Amelie Lens presents AURA, Bonobo eta DJ Shadow ere kartelean izango dira, eta Jack Johnson, alt-J eta Two Door Cinema Club, berriz, pop eta rockaren hainbat alderdi erakutsiko dituzte.
Euskal presentzia
Merina Gris, Nøgen, SUA, TOC, Indabe eta Zeatikez izango dira euskal eszenaren bozeramaile.
Antolatzaileek aurreratu dutenez, iragarki hau kartelaren lehen zatia baino ez da, eta datozen hilabeteetan izen berriak ezagutaraziko ditu.
Sarrerak salgai
XXI. ediziorako abonuak dagoeneko salgai daude jaialdiaren webgunean eta Feverren. Aurreko edizioetako parte-hartzaileentzako salmenta esklusiboaren eta Fan salmentaren prezioa 155 eurokoa da, gehi gastuak; abonu orokorrak, berriz, 175 euro gehi gastuak balio ditu.
Kuadrilla bonua ere eskaintzen dute, sarrera bakoitzeko 146 eurogatik, erositako bost abonuko promozioarekin eta doako abonu gehigarri batekin, eta EYCA Gaztea bonua, 24 urtetik beherakoentzat, 140 euro gehi gastuengatik.
Lau gauetarako kanpinak 40 euroko prezioa izango du, gehi gastuak.
Bilbao BBK Live jaialdiak hogeita batgarren edizioa ospatuko du Kobetamendin, hain zuzen ere.