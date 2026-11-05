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Eñaut Elorrieta: “Jendeak osorik eta, ahal balitz, behin baino gehiagotan entzutea desiratzen diot diskoari”

Iragarkia
18:00 - 20:00

Natxo Velez | Leire Altamira

Azken eguneratzea

Diskoaren aurkezpen bira abenduaren 28an abiatuko dute, Iruñeko Zentral aretoan. Disko berriko kantuak estreinatzeaz gain, 30 urteko ibilbidea ekarriko du gogora ere Elorrietak emanaldiotan. 

Euskal musika Musika

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