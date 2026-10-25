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Honela trebatzen dira kantu klasikoko belaunaldi berriak Donostiako Musikene zentroan
Talentu handiko gazteak dira, eta guztiek amets bera dute: egunen batean operako agertoki handietan abestea. Ikasgelak, entseguak eta ilusio bera partekatzen dituzte. Musika klasikoa dute pasio, baina ikasgelatik kanpo, bestelako musika ere entzuten dute.
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