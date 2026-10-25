Operaren munduko eguna
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Honela trebatzen dira kantu klasikoko belaunaldi berriak Donostiako Musikene zentroan

Iragarkia
Así se forman las nuevas generaciones de canto clásico en el centro Musikene de Donostia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Talentu handiko gazteak dira, eta guztiek amets bera dute: egunen batean operako agertoki handietan abestea.  Ikasgelak, entseguak eta ilusio bera partekatzen dituzte. Musika klasikoa dute pasio, baina ikasgelatik kanpo, bestelako musika ere entzuten dute.

Musika Donostia Euskal Autonomia Erkidegoa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X