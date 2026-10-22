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Exkixuren bideoklip berria: “Amaiur” (2026)
Itzulera honetan, Exkixuk “Amaiur” Gaua heldu orduko diskoko (1995) kantu klasikoa grabatu du berriz. Alex Sardui abeslariak Ekain Alzola baxu-jotzailea (Gatibu), Beñat Serna gitarrista eta Jon Fresko bateria-jotzailea (Ken Zazpi), Iñigo Ibarretxe albokaria eta Jon Eguskiza trikitilaria ditu alboan.
Jose Alberto Batiz musika ekoizle jardun da, eta grabazioaz Iñigo Etxebarrieta arduratu da. Bideokliparen protagonista Miren Arrien Ladislao gernikarra da, Amaiurren larruan.
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