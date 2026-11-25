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Iñigo Etxezarreta: “ETSren itzalak erakusteko unea zen”
“Itzal argitan” ETS taldeari buruzko dokumentala aurkeztu dute gaur Fermin Aio zuzendariak eta Iñigo Etxezarreta ETSko buruak Zinebi Dokumentalen eta Film Laburren Bilboko Nazioarteko Jaialdian.
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