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Zea Mays: "Egarria asetzen bada, ez zoaz aurrera"
Zea Mays bilbotar taldeak "Egarria" kaleratuko du bihar, ostiralarekin, bere ibilbideko hamaikagarren diskoa. Ostiralean aurkeztuko dute zuzenean, Bilbon, Isozaki dorreen azpian, eta birari ekingo diote gero.
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