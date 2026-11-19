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Zea Mays: "Si la sed se sacia, no avanzas"
Euskaraz irakurri: Zea Mays: "Egarria asetzen bada, ez zoaz aurrera"
El grupo bilbaíno Zea Mays publicará mañana, viernes, "Egarria", el undécimo disco de su carrera. Será presentado en directo el mismo viernes en Bilbao, bajo las Torres Isozaki, y después el grupo comenzará la gira correspondiente.
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