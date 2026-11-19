EITB ofrecerá esta noche, a partir de las 22:00 horas, el primer debate electoral con motivo de las elecciones generales del 29N. El programa se podrá seguir a través de ETB1, Euskadi Irratia, ETB ON y ORAIN, y estará moderado por Xabier Usabiaga.

Participarán en el encuentro José Ignacio Asensio (PSE-EE), Maribel Vaquero (EAJ-PNV), Mikel Otero (EH Bildu), Laura Garrido (PP) y Lander Martínez (Fronte Zabala-Frente Amplio), quienes expondrán sus propuestas y confrontarán sus posiciones sobre los principales asuntos que centran la campaña electoral.

El debate se estructurará en cuatro bloques temáticos. En el primero, "Euskadi ante las elecciones del 29 de noviembre", los representantes políticos realizarán un diagnóstico de la situación actual de Euskadi y explicarán los principales retos que afronta la sociedad vasca en esta cita con las urnas.

A continuación, el bloque "Las preocupaciones de la ciudadanía", abordará las cuestiones que más inquietan a la población, mientras que el tercer apartado, "La aritmética del poder", se centrará en los posibles escenarios que podrían abrirse tras los comicios.

Por último, cada uno de los representantes dispondrá de un minuto para dirigirse directamente a la ciudadanía y realizar su petición de voto en el tramo final del programa.

Con este debate, EITB refuerza su cobertura especial de la campaña electoral y ofrece a la audiencia una oportunidad para conocer de primera mano las propuestas, prioridades y compromisos de las principales formaciones políticas que concurren a las elecciones del 29 de noviembre.