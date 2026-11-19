Inicio Política Elecciones Elecciones Generales ELECCIONES GENERALES Compartir Guardar Quitar de mi lista ¿Quieres guardar el contenido? Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain. Iniciar sesión Oihana Etxebarrieta, candidata de EH Bildu al Congreso, entrevistada hoy en Egun On Publicidad Bideoa hasi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video 18:00 - 20:00 Euskaraz irakurri: Oihana Etxebarrieta EH Bilduko Kongresurako zerrendaburua, gaurko elkarrizketatua Egun On saioan Agencias | EITB 19/11/2026 - 10:45 Última actualización 19/11/2026 - 10:45