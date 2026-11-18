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Primer debate electoral en EITB con representantes de PSE-EE, EAJ-PNV, EH Bildu, PP y Frente Amplio
Xabier Usabiaga modera el debate en euskera sobre las elecciones generales del 29 de noviembre. Participan José Ignacio Asensio (PSE-EE), Maribel Vaquero (EAJ-PNV), Mikel Otero (EH Bildu), Laura Garrido (PP) y Lander Martínez (Fronte Zabala-Frente Amplio).
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