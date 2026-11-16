Inicio Política Elecciones Elecciones Generales ELECCIONES GENERALES Compartir Guardar Quitar de mi lista ¿Quieres guardar el contenido? Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain. Iniciar sesión El sistema de pensiones, las condiciones laborales y la industria, temas centrales del lunes en campaña Publicidad Bideoa hasi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video 18:00 - 20:00 Euskaraz irakurri: Pentsio-sistema, lan baldintzak eta industria, asteleheneko gai nagusiak kanpainan Agencias | EITB 16/11/2026 - 15:28 Última actualización 16/11/2026 - 15:28