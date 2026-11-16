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El sistema de pensiones, las condiciones laborales y la industria, temas centrales del lunes en campaña

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pentsio-sistema, lan baldintzak eta industria, asteleheneko gai nagusiak kanpainan

Agencias | EITB

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