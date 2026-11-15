ELECCIONES GENERALES
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La vivienda, el autogobierno o la gentrificación centran los mensajes de campaña electoral este domingo

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Portada campaña 29N Elecciones generales es
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Etxebizitza, autogobernua edota gentrifikazioa, hauteskunde kanpainako igande honetan alderdi politikoen hizpìde

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