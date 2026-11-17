Inicio Política Elecciones Elecciones Generales ELECCIONES GENERALES Compartir Guardar Quitar de mi lista ¿Quieres guardar el contenido? Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain. Iniciar sesión Principales temas del martes en la campaña electoral: migración, vivienda y voto por voto Publicidad Bideoa hasi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video 18:00 - 20:00 Euskaraz irakurri: Astearteko gai nagusiak hauteskunde-kanpainan: migrazioa, etxebizitza eta boto bidezko bozka Agencias | EITB 17/11/2026 - 15:30 Última actualización 17/11/2026 - 15:30