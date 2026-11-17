El sector ferroviario ha iniciado desde la pasada medianoche una nueva jornada de huelga convocada por la representación sindical en Renfe, Adif y las operadoras privadas Ouigo e Iryo para exigir mayor seguridad en la red del Estado español.

En Euskadi, los servicios mínimos establecidos por el Gobierno Vasco serán de 50 % en hora punta (de 06:00 a 09:00, de 13:30 o 14:00 a 15:30 o 16:00, y de 18:30 a 20:30), y del 25 % durante el resto del día. Las líneas afectadas por el paro de 24 horas son C1, C2, C3, C4f y C5 de Bilbao y C1 de Donostia-San Sebastián.

En el Estado, el Ministerio de Transportes ha establecido los servicios mínimos para esta jornada que durará 24 horas, que fijan un 75 % en horas punta para cercanías, un 72 % en alta velocidad y larga distancia y un 65 % en media distancia.

La semana pasada, los días 10 y 11 de noviembre, la plantilla de Renfe realizó las dos primeras jornadas de huelga convocadas, provocando numerosas cancelaciones y afecciones en el servicio.