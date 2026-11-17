Nueva jornada de huelga en Renfe para reclamar mayor seguridad en la red
El sector ferroviario ha iniciado desde la pasada medianoche una nueva jornada de huelga convocada por la representación sindical en Renfe, Adif y las operadoras privadas Ouigo e Iryo para exigir mayor seguridad en la red del Estado español.
En Euskadi, los servicios mínimos establecidos por el Gobierno Vasco serán de 50 % en hora punta (de 06:00 a 09:00, de 13:30 o 14:00 a 15:30 o 16:00, y de 18:30 a 20:30), y del 25 % durante el resto del día. Las líneas afectadas por el paro de 24 horas son C1, C2, C3, C4f y C5 de Bilbao y C1 de Donostia-San Sebastián.
En el Estado, el Ministerio de Transportes ha establecido los servicios mínimos para esta jornada que durará 24 horas, que fijan un 75 % en horas punta para cercanías, un 72 % en alta velocidad y larga distancia y un 65 % en media distancia.
La semana pasada, los días 10 y 11 de noviembre, la plantilla de Renfe realizó las dos primeras jornadas de huelga convocadas, provocando numerosas cancelaciones y afecciones en el servicio.
Convocatoria de los comités de empresa de Renfe, Adif y Semaf
La plantilla del grupo Renfe está convocada por el comité general de empresa -formado por el Sindicato de Maquinistas Semaf, CCOO, UGT, SFF-CGT, Sindicato Ferroviario y Alternativa Ferroviaria (Alferro)- a esta jornada de huelga para reclamar mayor seguridad tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que causaron 115 muertos.
A esto se suma la convocatoria del comité general de empresa de Adif. Por su parte, Semaf ha hecho también una propia para este día en las tres operadoras de viajeros (Iryo y Ouigo además de la pública) y en las de mercancías, lo que supone una llamada para cerca de 7000 maquinistas.