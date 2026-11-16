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Pradales: "Queremos intensificar la captación de inversiones desde EE. UU. a Euskadi"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pradales: "AEBtik Euskadira inbertsio gehiago ekarri nahi ditugu"

EITB

Última actualización

Entre enero y agosto, las exportaciones de Euskadi a Estados Unidos han crecido casi un 9%.  La Cámara de Gipuzkoa ha acogido hoy un foro empresarial para estrechar lazos, más allá del contexto geopolítico. En el acto, el lehendakari Imanol Pradales ha asegurado que ofrecerán el potencial industrial y tecnológico, el marco fiscal y el capital humano con el objetivo de atraer inversión. 

Estados Unidos Economía Imanol Pradales

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