¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Pradales: "Queremos intensificar la captación de inversiones desde EE. UU. a Euskadi"
Euskaraz irakurri: Pradales: "AEBtik Euskadira inbertsio gehiago ekarri nahi ditugu"
Entre enero y agosto, las exportaciones de Euskadi a Estados Unidos han crecido casi un 9%. La Cámara de Gipuzkoa ha acogido hoy un foro empresarial para estrechar lazos, más allá del contexto geopolítico. En el acto, el lehendakari Imanol Pradales ha asegurado que ofrecerán el potencial industrial y tecnológico, el marco fiscal y el capital humano con el objetivo de atraer inversión.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
El Gobierno español aprobará este martes la subida del SMI hasta los 1286 euros
EN DIRECTO
Hace min.
Osakidetza cifra en un 4,09 % el seguimiento de la huelga del personal médico convocada por SMU
EN DIRECTO
Hace min.
Técnicos de espectáculos convocan dos días de huelga en Hego Euskal Herria coincidiendo con el cierre de la campaña electoral
EN DIRECTO
Hace min.
El Gobierno Vasco transformará el antiguo edificio de Telefónica de Bilbao en nuevos apartamentos dotacionales
EN DIRECTO
Hace min.
CAF amplía el contrato con el metro de Oslo para fabricar 24 unidades más
EN DIRECTO
Hace min.
SMU: "Es fundamental que durante la campaña electoral se visualice el problema de la sanidad pública"
EN DIRECTO
Hace min.
El sector de la construcción en Bizkaia reclama medidas valientes para impulsar la vivienda
EN DIRECTO
Hace min.
Las sociedades de las tres plantas de Tubos Reunidos entran en liquidación; las fábricas siguen activas
EN DIRECTO
Hace min.
El Gobierno de España tramitará por urgencia la subida del IPC a las pensiones de 2027
Cargar más