Pradales: "Queremos intensificar la captación de inversiones desde EE. UU. a Euskadi"

Entre enero y agosto, las exportaciones de Euskadi a Estados Unidos han crecido casi un 9%. La Cámara de Gipuzkoa ha acogido hoy un foro empresarial para estrechar lazos, más allá del contexto geopolítico. En el acto, el lehendakari Imanol Pradales ha asegurado que ofrecerán el potencial industrial y tecnológico, el marco fiscal y el capital humano con el objetivo de atraer inversión.