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Pradales: "AEBtik Euskadira inbertsio gehiago ekarri nahi ditugu"
Urtarrila eta abuztua bitartean, Euskaditik AEBra egindako esportazioek ia % 9 egin dute gora. Testuinguru geopolitikoaren gainetik, harremanak estutzeko enpresa foroa egin dute Gipuzkoako Ganberan. Bertan, Imanol Pradales lehendakariak adierazi du Estatu Batuak lehen mailako aliatua direla, eta aukerak aprobetxatze aldera, laguntza eskaini die enpresei.
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