Arabak 752 milioiko aurrekontua aurkeztu du, "gizarte-ongizatea" eta "inbertsio estrategikoak" helburu
% 6 igoko da aurrekontua, hauteskundeen ondoren akordioak erdiesteko zain. Ramiro Gonzalez Ahaldun Nagusiak "sendotasun ekonomikoa mantentzearen" alde egin du, "lortutakoa babesteko".
Arabako Foru Aldundiak 2027ko aurrekontu-proiektua aurkeztu du ostiral honetan. 752,2 milioi euroko zuzkidura ekonomikoa aurreikusi du, egungoa baino % 6 handiagoa. Ramiro González Arabako Ahaldun Nagusiak ziurtatu duenez, "pertsonen bizitzan diferentzia erreala ezar dezakegun arlo guztietan jarduten dugu, gastuak arintzeko eta ahaleginak hor kontzentratzeko".
Gonzalezen esanetan, "zerbitzu publikoen kalitatea eta herritarren ongizatea ziurtatzeko kontuak dira", eta pozik agertu da Arabako lurraldea "biztanleko gizarte-inbertsio handiena duen Estatuko lurraldeen artean" dagoelako.
Erdia, gizarte-politikak
Aurrekontuaren erdia (363 milioi) gizarte-politiketara bideratuta dago. Biztanle bakoitzeko gizarte-gastua 1.024 euroan ezarri dute, iaz baino % 9,4 gehiago. Besteak beste, 2027an 1,3 milioi bideratuko dira Etxebidea egoitzara, eta 100 plaza sortuko dira adinekoentzat.
6,2 milioi bideratuko dituzte herrietan etxebizitza sustatzeko, eta errepideen partida ere handitu egingo da, 125 milioirekin, A-68 autobidearen gaineko eskumenak bereganatu ondoren. Era berean, 3,7 milioi bideratuko dira tranbia Zabalganara luzatzeko.
Beste proiektu batzuk ere jaso dituzte, tartean, Automobilgintzako Fabrikazio Aurreratuko Zentroa, ardoaren bikaintasun-zentroa edo industria-lurzorua erostea.
Akordioak, hauteskundeen ondoren
Aurrekontua onartzeko, EAJ-PSE koalizioak oposizioko alderdietako baten babesa behar du gutxienez (EH Bildu, PP edo Elkarrekin Podemos). Gonzalezek onartu du akordioa, iristekotan, azaroaren 29ko hauteskunde orokorren ostean izango dela. Aitortu du hauteskunde kanpaina eta datorren urteko hauteskundeak direla eta, ez dela "une erraza", baina gogorarazi du "abenduaren 14ra arte badugula denbora akordioa lortzeko".
Iaz, Batzar Nagusiek EAJren, PSEren eta Elkarrekin Podemos-IUren babesarekin onartu zuten aurtengo aurrekontua, 2028ra arte 31 milioi euroko partidak adostuta. Nolanahi ere, aurrekontuak luzatu beharko balira, oinarrizko proiektuak bermatuta egongo liratekeela aurreratu du Gonzalezek.